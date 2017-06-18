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Дожди и грозы пройдут в воскресенье, 18 мая, в некоторых районах Алтайского края, который переживает период аномальной жары.
"Во второй половине дня местами в южных районах кратковременный дождь, гроза", — говорится в сообщении регионального гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +33…+38 градусов, местами до +40. Ветер будет восточным, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров. Днем при грозах местами порывы до 18 метров.
В Барнауле в этот день осадков не ожидается. Температуры в краевой столице составят +33…+35 градуса. Ветер до 10 метров в секунду.
Напомним, что в регионе из-за аномально высоких температура и пожароопасности действует штормовое предупреждение.
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