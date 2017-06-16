СК завел дело из-за экспертизы об опьянении погибшего мальчика

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за экспертного заключения о "сильном опьянении" мальчика, погибшего под колесами автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
23 апреля женщина сбила шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Экспертиза установила, что в момент ДТП мальчик был сильно пьян.
Позднее тело мальчика решили эксгумировать для перепроверки результатов экспертизы. Семья погибшего требовала провести повторное исследование, утверждая, что на свидетелей давили, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств — уничтожили.
По словам Петренко, в заключении эксперта указано, что в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Сейчас экспертов уже допрашивают следователи.
В Генпрокуратуре заявили, что внесли начальнику подмосковного МВД представление о передаче дела в специализированный отдел по расследованию ДТП. Дальнейшее расследование взял под личный контроль прокурор Московской области Алексей Захаров. Сейчас ведомство изучает материалы дела.
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