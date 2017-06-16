Следователи Мурманской области в рамках расследования уголовного дела о халатности допросили жительницу города Апатиты Дарью Старикову, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным обратилась к главе государства за помощью, сообщает РИА Новости.
"Уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента ее рождения. Девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Тростина.
Она также отметила, что следствие продолжает устанавливать наличие фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами медучреждения своих обязанностей, допрашивается медперсонал, а также назначены необходимые судмедэкспертизы.
Старикова обратилась к Путину, сообщив, что ее болезнь серьезно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза. По ее словам, в городе Апатиты не осталось узких специалистов. СК России возбудил дело о ненадлежащем оказании медпомощи.
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