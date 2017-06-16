Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к представителям духовенства с просьбой не давать поводов для слухов и пересудов о своей состоятельности, пишет LIFE.
"Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но, ведь даже если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях. Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный", — сказал патриарх.
Он отметил, что люди замечают "целые кавалькады дорогих лимузинов" у храмов и это вводит их в соблазны.
"Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил — так ему помогут обратить на это внимание. Мы не должны забывать об ответственности", — подчеркнул глава РПЦ.
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