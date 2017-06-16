Путин приедет на матч открытия Кубка конфедераций

Президент РФ Владимир Путин 17 июня приедет на матч сборных России и Новой Зеландии, которым открываются соревнования Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, завтра после открытия футбольного состязания все желающие смогут оценить уровень подготовки к нему. Песков напомнил, что в преддверии проведения турнира все службы проделали огромную работу и у России в целом имеется богатый опыт проведения больших международных мероприятий спортивного характера.
"Поэтому есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне", — сообщил Песков.
При этом он утвердительно ответил на вопрос, будет ли глава государства смотреть матч открытия между сборными России и Новой Зеландии.
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