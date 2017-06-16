В Еланском районе Волгоградской области 22-летние парень и девушка, занимавшиеся сексом на заднем сиденье автомобиля, так раскачали припаркованную у пруда машину, что автомобиль уехал прямо под воду, сообщает "Блокнот Волгоград".
Трагедия произошла 12 июня. О пропаже молодых людей заявили их родственники. Было известно, что пара отправилась на автомобиле "Нива" на пруд и больше не вернулась.
Прибывшие на место полицейские обнаружили следы от протектора шин. А позже из воды была извлечена машина, в которой на заднем сиденье были обнаружены два тела — выбраться молодым людям не удалось.
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