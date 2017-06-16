Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"

В четверг, 15 июня, прошла "Прямая линия" президента России Владимира Путина. Глава государства ответил на 73 вопроса россиян. Они касались общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. ТАСС передает реакцию мировых СМИ на "Прямую линию".

USA Today: "Россияне не рассматривают США как своего врага, а санкции, введенные правительством США, лишь укрепляют его страну, заявил Владимир Путин... Он отметил, что наши две страны были союзниками в двух мировых войнах. Он сказал, что многие россияне восхищаются достижениями американцев, и обвинил "истерию" в западных СМИ, а также резкие политические разногласия в США в том, что из-за них двусторонние отношения ухудшились. Он вновь отрицал российское вмешательство в американские выборы. Президент России сравнил уволенного директора ФБР Джеймса Коми с Эдвардом Сноуденом, заявив, что слив информации в печать больше подходит активисту, чем руководителю спецслужбы".

Foreign Policy: "Владимир Путин ответил на множество вопросов... Но вот на вопрос, кто станет его преемником, Путин не ответил. Он напомнил, что решать это должны российские избиратели".

The New York Times: "Прямая линия" по телевидению включала каскад экономической статистики, большое внимание было уделено социальным вопросам... Путин так же, как в свое время Эдварду Сноудену, предложил политубежище Джеймсу Коми, если у уволенного директора ФБР возникнут правовые проблемы на родине. Путин впервые рассказал российской общественности, что у него есть двое внуков, один из которых ходит в детский сад, а второй недавно родился. Он не раскрыл других подробностей, объяснив это желанием защитить личную жизнь внуков и избежать того, чтобы они росли, как принцы… Путин выслушал всех, кто во время шоу сообщил о своих проблемах. Практически в каждом случае он выражал удивление, почему проблема еще не решена, учитывая то, что федеральное правительство уже выделило средства на эти цели. И в каждом случае он обещал решить проблему без промедления".

AP: "Путин не сказал, планирует ли он баллотироваться на очередной президентский срок на выборах 2018 года, хотя многие ожидают, что именно так он и поступит. Путин вновь подчеркнул, что отрицает обвинения со стороны американских разведслужб по поводу того, что Кремль вмешивался в выборы 2016 года в США. Он также выступил с ответными обвинениями в отношении США, указав, что они пытались повлиять на выборы в России путем финансирования неправительственных организаций, так как добивались мирового господства...".

Canadian Press: "Владимир Путин заявил, что Россия будет вкладывать ресурсы в развитие своей части Арктического региона как по экономическим, так и по военным причинам. Путин указал, что военное присутствие в Арктике необходимо для обеспечения безопасности России. В Кремле подчеркнули, что присутствие РФ в Арктике является одним из главных национальных приоритетов в условиях обостряющегося соперничества в регионе, в котором, как считается, находится до четверти неразведанных запасов нефти и газа".

Die Welt: "Путин, как и в прошлые годы, ответил на вопросы, связанные с общей ситуацией в экономике. По словам телеведущих, дозвонившиеся граждане чаще, чем во время предыдущих "Прямых линий", задавали вопросы именно по этой теме… Богатая полезными ископаемыми Россия с 2014 года испытывает проблемы из-за падения цен на нефть. Ситуация усугубляется западными санкциями, которые были введены из-за украинского кризиса. По этому поводу Путин сказал, что Россия живет в условиях санкций с тех пор, "как начала вставать с колен".

Financial Times: "Владимир Путин на протяжении четырех часов отвечал на вопросы избирателей... Он пообещал обуздать рост бедности, высмеял переполох в Вашингтоне относительно предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США".

The Daily Telegraph: "Владимир Путин предложил политическое убежище экс-главе ФБР Джеймсу Коми, который на прошлой неделе обвинил президента США Дональда Трампа во лжи. Российскому лидеру во время его ежегодной телевизионной "Прямой линии" был задан вопрос о показаниях Коми перед спецкомитетом Сената Конгресса США по разведке. Путин заявил, что не знаком с подробностями слушаний, но обратил внимание на эпизод, когда Коми рассказал о том, каким образом он передавал информацию прессе после того, как Трамп его уволил".

France-Presse: "Ситуация с преодолением бедности, цены на лекарства и искусство быть дедушкой: Владимир Путин в течение продолжительного времени отвечал на жалобы россиян, сохраняя в то же время интригу по поводу его намерений на президентских выборах в марте следующего года. В течение почти четырех часов… были затронуты не только повседневные проблемы россиян, отношения с США, но и личная жизнь и воспитание внуков… Его также спросили о манифестациях, организованных оппозиционером Алексеем Навальным. По словам президента, он готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей и решение проблем, стоящих перед страной, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара".

Huanqiu Shibao: "Путин подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы отношения с США вернулись в нормальное состояние. Президент высказал мнение, что развивающаяся в США русофобия — это результат прежде всего обостряющейся там внутриполитической борьбы. Как заявил российский лидер, "мы не считаем Америку своим врагом".

NHK: "Говоря о проблеме "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курилы — прим. ТАСС), Путин дал понять, что переговоры между Москвой и Токио не будут продвигаться, если избегать дискуссий по поводу японо-американского договора о безопасности. Ранее Путин уже выражал опасения по поводу того, что в случае передачи Японии этих островов на них могут быть развернуты американские войска".

Times of India: "Россия вышла из рецессии, несмотря на санкции со стороны Запада, заявил Владимир Путин, добавив, что эти ограничения вынудили страну "включить мозги", чтобы уменьшить зависимость от энергетического экспорта".

Chosun Ilbo: "Президент Путин обрушился с критикой на Сенат Конгресса США за одобрение им новых санкций в отношении России. Он настаивал на том, что данный шаг был спровоцирован американскими СМИ, которые раздули скандал вокруг контактов между командой Трампа и российскими чиновниками. Путин также сказал, что Россия и США должны предпринять шаги по улучшению двусторонних связей".

Dünya: "Путин дал ответ президенту Украины Петру Порошенко, который процитировал стихотворение Лермонтова "Немытая Россия"... С другой стороны, Путин пожелал Киеву успехов в процессе интеграции в Европейский союз, но некоторым посоветовал закрыть счета в офшорах".

Al-Sharq Al-Awsat: "Владимир Путин заявил о планах своей страны по улучшению боеспособности вооруженных сил сирийского режима, что позволит перевести российские подразделения на базы РФ в Сирии, отметив, что российская армия получила "бесценный опыт", участвуя в военных операциях... Путин подчеркнул важность сотрудничества с США для решения кризиса в Сирии, указав на успех, достигнутый совместно Москвой и Вашингтоном в решении кризиса вокруг иранского ядерного досье".

Al-Araby: "Путин обозначил цели России в Сирии на будущий период: "налаживание политического процесса для мирного урегулирования при участии всех сторон конфликта, повышение боеспособности ВС Сирийской Арабской Республики, спокойный отвод сил РФ на базу "Хмеймим" и военно-морскую базу "Тартус", предоставив шанс сирийской армии действовать самостоятельно и эффективно для достижения желаемых результатов".

Haaretz: "Все будет хорошо, я могу подтвердить это", — заверил Путин россиян в конце длившегося четыре часа марафона вопросов-ответов, в ходе которого было несколько сюрпризов, включая предложение убежища бывшему директору ФБР Джеймсу Коми... Путин сказал, что многие главы государств рассказывали ему о вмешательстве США в их внутренние дела. Но они не будут озвучивать свои проблемы открыто, боясь "испортить отношения" с Вашингтоном, отметил он".