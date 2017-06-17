Погода шепчет: пора вставать и начинать вовсю отдыхать. Благо, в эти выходные в Барнауле множество очень интересных мероприятий. Как приятно и полезно провести в Барнауле 17 и 18 июня, рассказываем в нашей подборке.
Суббота
Одно из главных и ожидаемых событий этого лета — открытие городского пляжа на острове Помазкин в Барнауле состоится в субботу, 17 июня. Начало праздника — 12.00. Добраться можно на "Газели" №101, которая следует от площади Баварина до парковки городского пляжа. Поездка стоит 20 рублей в одну сторону.
Также в этот день пройдет открытие пляжа в Павловске. Напомним, открытие пляжа было перенесено на неделю из-за плохой погоды. Доехатьможно с Барнаульского автовокзала. Первый рейс отправляется из Барнаула утром в 8.45, последний – из села Павловска в 19.00. Время в пути — один час. Стоимость — 95 рублей.
Фото: Barnaul.fm
В субботу 17 июня в 15:30 в сердце "старого" города пройдет экскурсия "Барнаул Демидовский".
Профессор, доктор культурологии Светлана Нестерова расскажет много интересного о Демидовской площади и площади Свободы.
Сбор: музей "Мир камня" (ул. Ползунова, 39).
Стоимость билетов: взрослый — 150 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 100 руб.
Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (3852) 69-14-80.
17 июня, в концертном зале АлтГАКИ (проспект Ленина, 66) пройдет 1-й Конкурс художественного слова "Шукшинские чтения". В Конкурсе примут участие чтецы из Новосибирска, Екатеринбурга и, конечно же, Алтайского края. Начало в 12:00, вход свободный.
Для тех, кто открыт пространству и умеет радоваться без оглядки и условностей,17 июня в Hairy Lemon Pub пройдет концерт музыки Paramaribo из самых разных уголков планеты: от Кубы до Ирландии. Сбор гостей в 21:00, забронировать стол вы можете по телефону: 58-44-99.
Фото: Megapolisbiz.ru
Серия вечеринок у бассейна SUNSET пройдет в ночь с субботы на воскресенье (17-18 июня)
В программе: приятная музыка, летняя жаркая атмосфера, качественный звук, танцы до утра.
Не забывайте купальники и хорошее настроение.
Место вечеринки: ул. Попова, 167а, Адриатика.
Начало: с 22:00, вход — строго 18+, а его стоимость — 350 руб.
Любителей актерской игры на сцене приглашаем на новый спектакль "Последний поклон", созданный театральной мастерской Homo Artisticus Алтайского госуниверситета, по произведениям И. Бунина, К. Паустовского и В. Астафьева.
Спектакль состоится в субботу, 17 июня в 18 часов на театральной площадке "Спичка" (ул. Ползунова, 37, исторические стены бывшего сеереброплавильного завода).
Вход: 200 руб., по бронированию — 150 руб.
Связь для бронирования: 8-983-181-87-82.
Воскресенье
18 июня, в воскресенье в барнаульском центре саморазвития "Грааль" пройдет День Йоги.
Инструкторы разных направлений проведут для вас всевозможные мастер-классы.
Начало с 11:00, вход и участие в мероприятии свободный.
Фото: Msk.kp.ru
Соберутся йоги и на площади Сахарова в Барнауле прямо перед Дворцом зрелищ и спорта. Вход на мероприятие свободный. А при регистрации участникам будут предоставлены йога-коврики. Гостей ждут короткая медитация под звуки живой флейты (Александр Добромыслов, Москва), традиционный комплекс Хатха йоги (разминка, асаны стоя, асаны сидя, асаны лёжа, расслабление), традиционные дыхательные техники, а также розыгрыш подарков от спонсоров.
10:30 – регистрация участников
11:00 – торжественное открытие Международного дня йоги.
Фото: Himalayanlittlebuddha.com
Для любителей активного отдыха, в воскресенье, 18 июня будет организован треккинг-выходной вдоль русла реки Лосиха.
Сбор в 7:30 утра у пригородных касс ж/д вокзала. С собой иметь деньги на дорогу — 150 руб., перекус, питьевую воду, бодрость и энергию. Одеваемся с учетом высокой активности клещей и комаров. Общая дистанция путешествия пешком — 28 км. Для удобства можно взять с собой лыжные или треккинговые палочки. Возвращение в город в 19:00. Участие бесплатно. Заявки принимаюьт по телефону: 8-913-099-81-55.
Оксана Исакова, Юлия Пушкина
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