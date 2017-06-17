Семь процентов жителей США верят, что шоколадное молоко дают коричневые коровы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Американским центром инноваций в области молочного производства.
"Производят ли те же самые коровы какао и сахар, остается неизвестным", — иронизирует автор статьи в Independent.
Кроме того, 48 процентов респондентов сообщили, что не знают, откуда берется шоколадное молоко.
В опросе не участвовали дети — все респонденты были старше 18 лет.
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