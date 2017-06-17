МВД ответило на обвинения Мизулиной по поводу "пьяного" мальчика

В МВД России назвали "голословными" претензии сенатора Елены Мизулиной к работе сотрудников ведомства при расследовании гибели 6-летнего мальчика в ДТП в Балашихе, сообщает НСН.
Ранее сенатор обвинила полицейских в фальсификации данных судебно-медицинской экспертизы, согласно которым мальчик был пьян.
"В связи с появлением в СМИ информации о якобы причастности сотрудников полиции к фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по данному уголовному делу МВД России обращает внимание, что, согласно действующему законодательству, бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру Министерства. В соответствии с УПК Российской Федерации, в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз", — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве считают "некорректными появившиеся в СМИ заявления лиц, имеющих ученые степени в области права и занимающих высокие государственные должности, в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы".
В МВД недоумевают, что такие заявления делают "люди, пользующиеся авторитетом в обществе". По мнению сотрудников ведомства, подобные непродуманные высказывания вводят в заблуждение широкую аудиторию и формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела.
Напомним, ребенок был сбит 23 апреля. Эксперты пришли к мнению, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — выпил минимум одну бутылку водки.
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