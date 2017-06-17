Минпромторг внес на рассмотрение в правительство законопроект, серьезно ужесточающий наказание для торговцев некачественным топливом. Причина — высокий процент некачественной и контрафактной продукции в этом сегменте, а также отсутствие устойчивой положительной динамики.
По разным оценкам, оборот серого топлива составляет в России до 10 млн тонн в год. К слову, в 2016-м всего было произведено 40 млн тонн автомобильного бензина и 76,2 млн тонн дизеля.
Если раньше сумма взысканий за "махинации" с бензином для гражданских лиц начиналась от 1 тыс. рублей, то теперь она увеличится как минимум до 100 тыс. Столько, к слову, сегодня платят проштрафившиеся представители крупного бизнеса.
Также чиновники предлагают скорректировать и суммы штрафов за нарушение технических регламентов (ч.1 14.43 КОАП). Сейчас они составляют для граждан от одной тысячи до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Теперь же в Минпромторге намерены взимать 100–300 тыс. рублей с любого нарушителя.
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