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Офис соцсети "ВКонтакте" в Киеве закрыли в связи с санкциями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Укринфом".
"Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", — процитировало оно слова пресс-секретаря украинского представительства соцсети Влада Леготкина.
Напомним, ранее глава Украины Петр Порошенко утвердил решение о продлении и расширении списка российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены ограничения. Под них попали, среди прочего, и популярные российские социальные сети, такие как "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru.
В РФ полагают, что этот целью этого шага Киева является блокирование альтернативных источников информации. Данное решение также раскритиковали в ООН, отмечает агентство.
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