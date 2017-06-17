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Бюро по вопросам этики при правительстве Соединенных Штатов опубликовало в пятницу, 17 июня, финансовую декларацию американского президента Дональда Трампа за минувший год. 98-страничный документ размещен на сайте учреждения, пишет ТАСС.

В декларации сказано, что республиканец, в частности, получил доход в размере 19,7 миллиона долларов благодаря открывшемуся в сентябре прошлого года отелю в Вашингтоне. Также президент США указал доход в размере 37,2 миллиона долларов от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

Агентство подчеркивает, что в декларации 2015 года доход от данного комплекса был ниже на $7,4 млн. Прибыль Трампа от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) оказалась равна 19,8 миллиона долларов (на 800 тысяч долларов меньше, чем он получил от клуба в 2015 году).

Американский лидер указал также выплату гонорара за свои книги в размере 7 миллионов долларов и пенсию в 84 тысячи долларов от Гильдии киноактеров Соединенных Штатов. В бумагах отражены инвестиции президента, разные активы, доходы и пенсионные счета. Всего же в них содержатся доходы республиканца от 565 разных компаний и организаций в размере 288 миллионов долларов. В Бюро отметили, что Трамп покинул их за сутки до инаугурации.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отметил, что глава США "приветствовал возможность по своему желанию предоставить свою финансовую декларацию". Он напомнил, что данный шаг является добровольным, так как отчет не обязательно предоставлять до мая 2018 года, и добавил, что Бюро зарегистрировало отчет "в соответствии со стандартными процедурами".

Агентство напоминает, что последний раз президент публиковал данные о финансах в мае прошлого года, будучи участником предвыборной кампании.