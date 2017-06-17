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56 школьников заболели острым ринофарингитом в детском оздоровительном лагере в Бердске (Новосибирская область). По данному факту проводят проверки Следственный комитет и прокуратура, пишет ТАСС.
Агентство пишет, что шестерых детей из заболевших госпитализировали в Бердскую городскую больницу. Остальных детей забрали родители, они проходят амбулаторное лечение. Также нескольких детей отправили в другие больницы, но неизвестно, какие именно.
Уточняется, что СК проводит проверку по признакам преступления по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, дети заболели ринофарингитом, сопровождающимся функциональным расстройством пищеварения, в детском лагере "Юбилейный" в период с 13 по 15 июня текущего года.
По информации Роспотребнадзора о массовом заболевании в лагере проводит проверку прокуратура. Установлено, что на момент возникновения ЧС в детском лагере находились 536 детей. С жалобами на боли в животе и высокой температурой дети начали обращаться 13 июня. В следующие два дня за медпомощью обратились еще более 60 детей, отмечают в прокуратуре.
После этого администрация сообщила о ситуации в Роспотребнадзор и городскую больницу.
Отмечается, что кроме лагеря "Юбилейный" закрылся еще "Дельфин". Там на неделю ввели карантин, в субботу, 17 июня, будут вывезены 46 детей из "Дельфина" и 162 из "Юбилейного". 25 июня оба лагеря примут новую смену.
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