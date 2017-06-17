Фото: public.navy.mil
Эсминец Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов "Фицджеральд" столкнулся с торговым судном у японских берегов. Об этом в субботу, 17 июня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британскую ВВС.
Инцидент произошел в 100 километрах к юго-востоку от японского города Йокосука. Военный корабль получил повреждения в результате столкновения с тяжелым контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Военные моряки США запросили помощи у местной береговой охраны.
РИА Новости добавляет, что при столкновении пострадали два человека, в том числе командир корабля Брайс Бенсон. Его госпитализировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Управление эсменцем взял на себя старший помощник командира Шон Баббит.
Агентство уточняет, что у судна от столкновения сильно повреждено одно из машинных отделений и две каюты.
Также сообщается, что семь матросов пропали без вести. Экипаж "Фицджеральда" состоит из 330 человек.
Комментарии