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Полицейские Тальменского района задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в краже персонального компьютера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что мужчина разбил окно в здании сельсовета в селе Новоперуново и похитил из помещения системный блок вместе с монитором. Стражи порядка задержали злоумышленника во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Мужчина не стал отрицать своей вины. Подчеркивается, что изъять похищенный компьютер не удалось.
Отмечается, что ранее подозреваемого, оказавшегося жителем села Кашкарагаиха, не раз судили за подобные преступления.
Сейчас ему грозит до шести лет лишения свободы за совершение кражи.
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