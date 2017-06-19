Тополиный пух, жара, июнь… Июнь – действительно жаркое время, особенно для выпускников. ЕГЭ, аттестат, слезы, смех, покупка платья на школьный бал. И в этом круговороте нужно сделать, возможно, самый сложный выбор в жизни – выбор будущей профессии. Амик.ру узнал у выпускников разных лет, как они выбирали свой путь после школы и не жалеют ли о своем решении.
Вслед за мечтой
Фото: Devaveda.com
Мария Блинова, 21 год, 3 курс АГМУ:
"Стать врачом было моей давней, детской мечтой. Я не рассматривала другие варианты для поступления. Конечно, на мой выбор сильно повлияли родители, они говорили, что быть хорошим врачом – это действительно важное и полезное дело. И были правы. Я поступила, и я горжусь этим. Несомненно, я пойду работать по своей специальности – это гарантирует стабильный заработок, не говоря уже о постоянной работе и полном соцпакете, а самое главное – это чувство того, что я спасаю чьи-то жизни, а значит, я что-то все-таки значу".
Юлия Тихонова, 17 лет, выпуск-2017:
"Я собралась поступать в педагогический университет на учителя немецкого языка. Мои представления о профессии, надеюсь, не обманут меня. Я думаю, что буду получать удовольствие от работы, потому что буду привносить свой маленький вклад в общество, учить детей, развивать их моральные качества. К выбору подходила очень основательно, взвешивала все "за" и "против", оценивала свои силы и возможности. Мне все говорили, что сдавать ЕГЭ по иностранному очень сложно, но я стояла на своем, усерднее всего готовилась именно к этому экзамену. Я очень хочу поступить и дальше пойти работать по профессии".
Елизавета Рейкце, 18 лет, студентка 1 курса Алтайского государственного музыкального колледжа, выпуск-2016:
"Я пошла учиться на певицу, потому что пою с четырех лет. С шести лет родители решили отдать меня в музыкальную школу, за что теперь я им очень благодарна. Пение стало неотъемлемой частью моей жизни. После школы я не испытывала сложностей в выборе дальнейшего места обучения - Алтайский государственный музыкальный колледж, направление эстрадного и хорового пения. Это дело всей моей жизни".
Престижность и перспективы
Фото: Parklandindia.in
София Азизова, 19 лет, студентка 1 курса РАНХиГС, выпуск-2016:
"По окончании школы я не знала, куда и на кого мне пойти учиться. Долго не могла остановить свой выбор на том или ином университете. Как только сдала все экзамены и получила заветный аттестат об окончании школы, начала подавать документы в различные вузы Барнаула. РАНХиГС сразу привлек меня тем, что по завершении учебы предоставляется возможность трудоустройства. Я выбрала направление "Государственное и муниципальное управление". Мне показалось, что у такой специальности больше перспектив, чем, например, у юристов или экономистов. С началом учебы мне сразу же понравилась атмосфера, царившая в РАНХиГСе, – чувствуешь себя как дома".
Алина Гулюченко, 20 лет, 3 курс направления журналистики АлтГУ, выпуск-2014
"Я уже в девятом классе знала, что хочу быть журналистом. Просто как-то вечером сидела, думала, что делать после школы, и первое, что пришло в голову, – журналистика. Родители мне сразу сказали: "Тебе решать, кем ты будешь, главное, чтобы тебе нравилось, в любом случае мы тебя поддержим". И вот я поступила. После учебы я очень хочу работать по специальности, но нужно выдержать жесткую конкуренцию, ведь все редакции в городе переполнены. Надеюсь, у меня все получится!"
Ирина Серых, 19 лет, студентка 2 курса АлтГПУ, выпуск-2015:
"Я решила пойти учиться в АлтГПУ по направлению "математика и информатика, прикладной бакалавриат". Мне очень нравится делать математические расчеты, писать программы, в общем, работать с компьютером. Девочек у нас на курсе мало, поэтому я чувствую свою некую уникальность. После окончания я обязательно буду работать по выбранной специальности".
Зарплата и стабильность
Фото Ufavesti.ru
Ирина Федорова, 28 лет, проводник пассажирского поезда, выпуск-2007:
"В школе было много мечтаний по поводу будущей профессии. Но я решила остановить свой выбор на проводнике — и деньги, и стабильность. Наверное, это и сыграло важную роль в выборе. Учеба моя затянулась всего лишь на год с небольшим, после чего я сразу же пошла работать. Жалею ли я о выбранном пути? Нисколько, я даже рада, что оказалась в этой профессии, хотя это невероятно тяжелый труд. В свои 28 лет я объехала всю Россию — как говорится, и мир посмотрела, и себя показала, уже почти накопила на собственное жилье. И форму все-таки ношу!"
Иван Черданцев, 24 года, помощник машиниста тепловоза, выпуск-2011:
"После школы, в отличие от своих одноклассников, поступающих в вузы, я решил идти служить в армию. Хотел остаться там после срочной службы на контракт. Но незадолго до дембеля понял – хочу домой. Вернувшись домой в Барнаул, я почти сразу же пошел учиться на помощника машиниста. Высшее образование не захотел получать, потому что жалко тратить пять лет жизни на специальность, по которой я, может быть, и не пойду работать. Да и вряд ли я поступил бы бесплатно, а денег платить за обучение не было. Выбрал эту профессию по многим причинам. Главные из них – это высокая заработная плата и стабильная работа. И еще то, что всего за два года обучения ты становишься настоящим профессионалом своего дела. Пока я ни разу не пожалел о своем выборе. Да, тяжело. Да, большая ответственность. Но, видимо, это именно то, что мне нужно, а главное – интересно. Я люблю свою работу. Мне кажется, в наше время мало кто может этим похвастаться".
Денис Шебалин, 22 года, дорожный рабочий ДСУ №7, выпуск-2012:
"После школы не мог определиться, куда пойти учиться и кем стать в будущем. "Сидел" в интернете, наткнулся на сайт колледжа АлтГТУ. Почитал, какие у них есть факультеты и специальности. Приглянулась специальность "Мастер дорожных работ". Подумал - профессия вроде неплохая, зарплатой тоже не обидят. И пошел подавать документы. Поступил на бюджет без проблем. Выпустился в 2016 году и не смог найти работу. В Барнаульское ДСУ сотрудники не требовались. Не знал, что делать. Год работал где придется: и строителем, и еду доставлял. Но потом удача улыбнулась. Друзья рассказали, что в ДСУ №7 в Новоалтайске идет набор. Сразу же помчался туда. Взяли. Вот и работаю. Тяжело, конечно, но мне нравится, с выбором не ошибся, хотя сомнения были до самой защиты диплома, который, к слову сказать, я защитил на "отлично".
Если б время вернуть
Фото: Factoftheday.ru
Наталья Конькова, 46 лет, бухгалтер-расчетчик, выпуск-1988:
"Когда я окончила школу, моей целью был медицинский университет, но на сдаче вступительных экзаменов я сильно разволновалась и ушла, сейчас, конечно же, жалею. Решила пойти учиться в училище на бухгалтера, с математикой проблем никогда не было. После окончания учебы повезло устроиться по профессии, решила продолжить обучение и получить высшее образование, правда, уже заочно. Бухгалтером я проработала 20 лет и могу сказать, что если бы мне выпал шанс вернуть время назад и попробовать поступить в медуниверситет, я бы не задумываясь им воспользовалась."
Елена Алексеенко, 44 года, заместитель директора торговой сети, выпуск-1990:
"Бездумно я выбрала после школы учебное заведение – техникум советской торговли, специальность моя называлась повар-технолог. Наверное, тогда казалось, что СССР будет всегда, а значит, работы на всех хватит. Закончив, сразу пошла работать в столовую. Рабочий день начинался в пять утра и заканчивался в шесть вечера. Проработала там пять лет, потом мне предложили должность товароведа продуктового магазина, на что я и согласилась. И вот по сей день я в торговле. Жалею ли я о своем выборе? Пожалуй, да, это далеко не работа моей мечты. Я бы пожелала сегодняшним выпускникам уверенности в своих силах и главное – знать, что на ошибках учатся".
Оксана Исакова, Юлия Пушкина
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Комментарии
Зачем эти школьники надели школьную форму? они же её не носили на протяжении всех школьных лет!
Зачем эти школьники надели школьную форму? они же её не носили на протяжении всех школьных лет!
Традиция. На свадьбу же надевается белое платье, символизирующее, отчасти, невинность.
19.06.2017 08:41
Гостья
Зачем эти школьники надели школьную форму? они же её не носили на протяжении всех школьных лет!
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Наверное, поэтому и надели Мы носили школьную форму, но на последний звонок её не надевали (надоела за школьные годы). Нарядились в белые блузки и черные юбки.
Думаете, фотка этого года? Да ей лет 10-15.
О чем статья? Ну поступили, год отучились. Дальше что? Не все дойдут до диплома, пойдут работать по специальности. Кто-то разочаруется в "профессии своей мечты".