Тополиный пух, жара, июнь… Июнь – действительно жаркое время, особенно для выпускников. ЕГЭ, аттестат, слезы, смех, покупка платья на школьный бал. И в этом круговороте нужно сделать, возможно, самый сложный выбор в жизни – выбор будущей профессии. Амик.ру узнал у выпускников разных лет, как они выбирали свой путь после школы и не жалеют ли о своем решении.

Вслед за мечтой

Фото: Devaveda.com

Мария Блинова, 21 год, 3 курс АГМУ:

"Стать врачом было моей давней, детской мечтой. Я не рассматривала другие варианты для поступления. Конечно, на мой выбор сильно повлияли родители, они говорили, что быть хорошим врачом – это действительно важное и полезное дело. И были правы. Я поступила, и я горжусь этим. Несомненно, я пойду работать по своей специальности – это гарантирует стабильный заработок, не говоря уже о постоянной работе и полном соцпакете, а самое главное – это чувство того, что я спасаю чьи-то жизни, а значит, я что-то все-таки значу".

Юлия Тихонова, 17 лет, выпуск-2017:

"Я собралась поступать в педагогический университет на учителя немецкого языка. Мои представления о профессии, надеюсь, не обманут меня. Я думаю, что буду получать удовольствие от работы, потому что буду привносить свой маленький вклад в общество, учить детей, развивать их моральные качества. К выбору подходила очень основательно, взвешивала все "за" и "против", оценивала свои силы и возможности. Мне все говорили, что сдавать ЕГЭ по иностранному очень сложно, но я стояла на своем, усерднее всего готовилась именно к этому экзамену. Я очень хочу поступить и дальше пойти работать по профессии".

Елизавета Рейкце, 18 лет, студентка 1 курса Алтайского государственного музыкального колледжа, выпуск-2016:

"Я пошла учиться на певицу, потому что пою с четырех лет. С шести лет родители решили отдать меня в музыкальную школу, за что теперь я им очень благодарна. Пение стало неотъемлемой частью моей жизни. После школы я не испытывала сложностей в выборе дальнейшего места обучения - Алтайский государственный музыкальный колледж, направление эстрадного и хорового пения. Это дело всей моей жизни".



Престижность и перспективы

Фото: Parklandindia.in

София Азизова, 19 лет, студентка 1 курса РАНХиГС, выпуск-2016:

"По окончании школы я не знала, куда и на кого мне пойти учиться. Долго не могла остановить свой выбор на том или ином университете. Как только сдала все экзамены и получила заветный аттестат об окончании школы, начала подавать документы в различные вузы Барнаула. РАНХиГС сразу привлек меня тем, что по завершении учебы предоставляется возможность трудоустройства. Я выбрала направление "Государственное и муниципальное управление". Мне показалось, что у такой специальности больше перспектив, чем, например, у юристов или экономистов. С началом учебы мне сразу же понравилась атмосфера, царившая в РАНХиГСе, – чувствуешь себя как дома".

Алина Гулюченко, 20 лет, 3 курс направления журналистики АлтГУ, выпуск-2014

"Я уже в девятом классе знала, что хочу быть журналистом. Просто как-то вечером сидела, думала, что делать после школы, и первое, что пришло в голову, – журналистика. Родители мне сразу сказали: "Тебе решать, кем ты будешь, главное, чтобы тебе нравилось, в любом случае мы тебя поддержим". И вот я поступила. После учебы я очень хочу работать по специальности, но нужно выдержать жесткую конкуренцию, ведь все редакции в городе переполнены. Надеюсь, у меня все получится!"

Ирина Серых, 19 лет, студентка 2 курса АлтГПУ, выпуск-2015:

"Я решила пойти учиться в АлтГПУ по направлению "математика и информатика, прикладной бакалавриат". Мне очень нравится делать математические расчеты, писать программы, в общем, работать с компьютером. Девочек у нас на курсе мало, поэтому я чувствую свою некую уникальность. После окончания я обязательно буду работать по выбранной специальности".

Зарплата и стабильность

Фото Ufavesti.ru

Ирина Федорова, 28 лет, проводник пассажирского поезда, выпуск-2007:

"В школе было много мечтаний по поводу будущей профессии. Но я решила остановить свой выбор на проводнике — и деньги, и стабильность. Наверное, это и сыграло важную роль в выборе. Учеба моя затянулась всего лишь на год с небольшим, после чего я сразу же пошла работать. Жалею ли я о выбранном пути? Нисколько, я даже рада, что оказалась в этой профессии, хотя это невероятно тяжелый труд. В свои 28 лет я объехала всю Россию — как говорится, и мир посмотрела, и себя показала, уже почти накопила на собственное жилье. И форму все-таки ношу!"

Иван Черданцев, 24 года, помощник машиниста тепловоза, выпуск-2011:

"После школы, в отличие от своих одноклассников, поступающих в вузы, я решил идти служить в армию. Хотел остаться там после срочной службы на контракт. Но незадолго до дембеля понял – хочу домой. Вернувшись домой в Барнаул, я почти сразу же пошел учиться на помощника машиниста. Высшее образование не захотел получать, потому что жалко тратить пять лет жизни на специальность, по которой я, может быть, и не пойду работать. Да и вряд ли я поступил бы бесплатно, а денег платить за обучение не было. Выбрал эту профессию по многим причинам. Главные из них – это высокая заработная плата и стабильная работа. И еще то, что всего за два года обучения ты становишься настоящим профессионалом своего дела. Пока я ни разу не пожалел о своем выборе. Да, тяжело. Да, большая ответственность. Но, видимо, это именно то, что мне нужно, а главное – интересно. Я люблю свою работу. Мне кажется, в наше время мало кто может этим похвастаться".

Денис Шебалин, 22 года, дорожный рабочий ДСУ №7, выпуск-2012:

"После школы не мог определиться, куда пойти учиться и кем стать в будущем. "Сидел" в интернете, наткнулся на сайт колледжа АлтГТУ. Почитал, какие у них есть факультеты и специальности. Приглянулась специальность "Мастер дорожных работ". Подумал - профессия вроде неплохая, зарплатой тоже не обидят. И пошел подавать документы. Поступил на бюджет без проблем. Выпустился в 2016 году и не смог найти работу. В Барнаульское ДСУ сотрудники не требовались. Не знал, что делать. Год работал где придется: и строителем, и еду доставлял. Но потом удача улыбнулась. Друзья рассказали, что в ДСУ №7 в Новоалтайске идет набор. Сразу же помчался туда. Взяли. Вот и работаю. Тяжело, конечно, но мне нравится, с выбором не ошибся, хотя сомнения были до самой защиты диплома, который, к слову сказать, я защитил на "отлично".

Если б время вернуть

Фото: Factoftheday.ru

Наталья Конькова, 46 лет, бухгалтер-расчетчик, выпуск-1988:

"Когда я окончила школу, моей целью был медицинский университет, но на сдаче вступительных экзаменов я сильно разволновалась и ушла, сейчас, конечно же, жалею. Решила пойти учиться в училище на бухгалтера, с математикой проблем никогда не было. После окончания учебы повезло устроиться по профессии, решила продолжить обучение и получить высшее образование, правда, уже заочно. Бухгалтером я проработала 20 лет и могу сказать, что если бы мне выпал шанс вернуть время назад и попробовать поступить в медуниверситет, я бы не задумываясь им воспользовалась."

Елена Алексеенко, 44 года, заместитель директора торговой сети, выпуск-1990:

"Бездумно я выбрала после школы учебное заведение – техникум советской торговли, специальность моя называлась повар-технолог. Наверное, тогда казалось, что СССР будет всегда, а значит, работы на всех хватит. Закончив, сразу пошла работать в столовую. Рабочий день начинался в пять утра и заканчивался в шесть вечера. Проработала там пять лет, потом мне предложили должность товароведа продуктового магазина, на что я и согласилась. И вот по сей день я в торговле. Жалею ли я о своем выборе? Пожалуй, да, это далеко не работа моей мечты. Я бы пожелала сегодняшним выпускникам уверенности в своих силах и главное – знать, что на ошибках учатся".

Оксана Исакова, Юлия Пушкина

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