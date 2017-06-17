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Американский режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, который известен по фильму "Рокки" (1976) и серии лент "Парень-каратист" (1984-1989 гг.), умер на 82-м году жизни в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
По словам сына Эвилдсена Энтони, режиссер скончался в пятницу, 16 июня, в Лос-Анджелесе. Джон Эвилдсен боролся с раком поджелудочной железы.
Энтони назвал отца необычайным, талантливым, энергичным и крайне упрямым человеком. "Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу", — приводит его слова агентство.
Агентство отмечает, что за работу над фильмом "Рокки", главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне, режиссер получил в 1977 году престижную кинопремию "Оскар".
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