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Московский таксист взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку

, ИА "Амител"
Диего Гаспар заплатил крупную сумму за поездку от Домодедово до гостиницы "Краун Плаза"

Фото: up-capital.ru

Чилийский журналист Диего Гаспар, который прибыл освещать Кубок Конфедераций, заплатил московскому таксисту 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун Плаза". Об этом сообщает "Лента.ру".

 

Сотрудник Radio Chili нанял частного таксиста и спросил у него, сколько будет стоить проезд до места назначения. Перевозчик назвал сумму в 60 тысяч рублей. Получив деньги от чилийца, таксист вернул ему 10 тысяч и уехал. Позже Гаспар обратился в полицию, которая начала поиски мошенника.

ТАСС пишет, что правоохранителям удалось задержать жителя Московской области. Он уже дал показания по делу. По факту мошенничества при получении выплат возбуждено уголовное дело.

Напомним, Кубок Конфедераций начнется 17 июня и завершится 2 июля. Матчи будут проходить в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.06.2017 12:10
- гость -

Таксисты это особая каста рвачей, в Москве они при терактах всегда нажиться норовят

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17.06.2017 12:50
- гость -

О каком мошенничестве речь? Таксист же сразу сказал, что цена проезда до указанного места 60 тысяч. Если Диего Гаспар цена не устраивала, то зачем согласился ехать и заплатил?

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