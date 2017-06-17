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Автомобилист насмерть сбил девятилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде в селе Быстровка Искитимского района. Инцидент произошел в пятницу, 16 июня, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Уточняется, что в 21:20 59-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21214,
В сообщении подчеркивается, что автомобилист был трезв. Другие обстоятельства аварии выясняются, ведется доследственная проверка.
В паблике "АСТ-54" очевидец отметил, что водитель "ВАЗа" не соблюдал скоростной режим.
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