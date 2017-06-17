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Как Максим Аверин читал стихи и дарил розы на вечере памяти Рождественского

, ИА "Амител"
85-летие Роберта Рождественского отметили в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

 Вечера памяти поэта Роберта Рождественского прошел 16 июня в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Концерт прошел в рамках программы фестиваля, который проходит в эти дни в регионе в рамках 85-летнего юбилея поэта. Основные мероприятия должны состояться 17 июня в селе Косиха. Поэтому в Барнаул не прилетели гости фестиваля – Тамара Гвердцители и Александр Маршал. Зато радовал всех артист Максим Аверин, который танцевал, читал стихи Роберта Рождественского, дарил женщинам цветы и вообще был главной звездой вечера. Компанию ему составили  лауреат международных конкурсов из Москвы Владислав Косарев, актриса краевого Театра драмы Галина Зорина, барнаульские вокалисты Вера Сапутина и Игорь Бекетов, Мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтая.

Дочь поэта Екатерина вышла на сцену и рассказала о своих воспоминаниях о Роберте Рождественском. По ее словам, она второй раз приехала на его Родину, долго не хотела этого делать, но по случаю юбилея не смогла отказать.

"Я понимаю, что только такая богатая, потрясающей красоты, такая щедрая земля может рождать таких людей, как мой отец, Василий Шукшин или Михаил Евдокимов, которого я тоже знала. Я очень вас прошу, чтобы вы ее охраняли, не давали испортить. Спасибо большое", — сказала со сцены Екатерина Рождественская.

17 июня литературный фестиваль переедет в село Косиха. Главным событием дня станет гала-концерт на Яру любви. На сцену выйдут народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители, известный актер театра и кино Максим Аверин, певец, автор песен Александр Маршал. Кроме того, в концерте примут участие певец, музыкант, лауреат международных конкурсов Владислав Косарев.


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