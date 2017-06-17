Фото: nasa.gov
Черное море изменило свой цвет и теперь приобрело бирюзово-жемчужные оттенки. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на NASA.
На опубликованном снимке из космоса видно, что самые яркие цветовые разводы находятся у берегов Румынии, Болгарии и Украины.
Данные изменения происходят из-за цветения кокколитофоридов — планктонных водорослей, на поверхности которых откладывается карбонат кальция. В связи с этим, микроскопические организмы при массовом цветении разбавляют воды Черного моря, отмечает газета. А так как движения водорослей определяет течение, то из космоса цветовые разводы похожи на "вихри".
Подчеркивается, что данное явление — обычное для Черного моря в июне, при этом в текущем году оно чрезвычайно яркое. Ученые подчеркивают, что активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, от чего могут пострадать морские обитатели.
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