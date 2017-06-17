Фото: Amic.ru
В Барнауле начал работать городской пляж на острове Помазкин. В субботу, 17 июня, в 12:00 прошел праздник по поводу его открытия.
В пресс-службе администрации города отметили, что на пляже провели все необходимые для открытия процедуры, а пробы воды и песка полностью соответствуют санитарным нормам. Накануне прошла приемка пляжа.
Барнаульцев ждут на пляже лежаки, зонты, волейбольная площадка, а также водо- и электроснабжение. Отметим, что горожане уже посетили пляж в день его приемки.
Добраться до острова Помазкин можно от площади Баварина на "Газели" №101. Стоимость проезда равна 20 рублям.
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Добавим, что 17 июня также откроется пляжный сезон в Павловске. Торжественная церемония должна была состояться на минувшей неделе, но ее проведению помешала плохая погода. Добраться до пляжа в Павловске можно с Барнаульского автовокзала с промежуточной посадочной платформой на Павловском тракте. Первый рейс отправляется из города утром в 8.45, последний – из села Павловска в 19.00. Дорога в одну сторону займет один час. Стоимость — 95 рублей.
Комментарии
Лежаки - прощай СССР...
Только ко что оттуда, все там отлично! Единственное стоянок для машин мало, не хватает...А так все супер!