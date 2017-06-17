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Депутат Государственной думы от Саратовской области Олег Грищенко ("Единая Россия") умер на 51-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
В управлении отметили, что депутат скончался в субботу, 17 июня, после продолжительной болезни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Грищенко.
"Его кончина — невосполнимая утрата для всех, кто его знал и работал с ним", — сказали в пресс-службе, добавив, что Грищенко был "ярким, талантливым политиком и опытным руководителем".
Агентство отмечает, что с 1993 года Грищенко работал на Саратовском подшипниковом заводе, в 2000 году занял пост заместителя гендиректора предприятия. С 2003 по 2005 годы возглавлял данную компанию. В 2004-2005 годах был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва.С декабря 2005 года исполнял обязанности мэра Саратова.
В марте 2006 года его избрали депутатом гордумы и главой Саратова, а в 2011 году переизбрали. В сентябре прошлого года Грищенко избрали депутатом ГД по одномандатному округу.
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