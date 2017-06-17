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Соединенные Штаты никогда не раскроют данные, которые противоречат версии о вине ополченцев Донбасса в катастрофе малазийского Boeing на Украине. Об этом с уверенностью заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет ТАСС.
Путин утвердительно ответил на вопрос Стоуна, считает ли он, что у американской разведки есть данные о крушении Boeing, выполнявшего рейс MH-17, поскольку они пристально следили за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. Глава государства ответил, что он "убежден, что так оно и есть", подчеркнув, что получить доказательства данных сведений, которые РФ получила от партнеров, не удалось.
Он назвал это обстоятельство "весьма понятным, так как мы понимаем их позицию по Украине". По словам Путина, "все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, поддерживающую ополченцев. <...> Если информация противоречит этому, то тогда они [Соединенные Штаты] никогда ее не раскроют", — цитирует агентство слова российского лидера.
Кроме этого, президент выразил уверенность, что катастрофа бы не произошла, если бы украинское руководство прислушалось к России и не начало полномасштабные военные действия. "Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе", — напомнил глава РФ.
Напомним, малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Жертвами крушения самолета стали 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств. Украинские власти и ополченцы из ДНР обвинили в произошедшем друг друга.
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Премьерный показ документального фильма Стоуна "Интервью с Путиным" на канале Showetime завершился в четверг, 15 июня. Днем позже в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью. Вопросы режиссера и ответы главы государства написаны на английском.
Беседа велась в июле 2015 года.
Комментарии
"Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе"
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Ага, авиацию. А сепары поэтому купили Бук в военторге. Ну надо же было им как-то защищаться.
Если Боинг был сбит подразделением ПВО украинских вооруженных сил, то с чего вдруг их же авиация после этого перестала работать в зоне АТО?