Кот Ахилл предсказал РФ победу в первом матче Кубка Конфедераций

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Кот Ахилл из Эрмитажа, выбранный оракулом Кубка конфедераций, предсказал победу сборной России в первом матче турнира – против Новой Зеландии, передает корреспондент РИА Новости.
Предсказания кот-оракул делает в Висячем садике Малого Эрмитажа. Ахилл выбирает одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стоят флаги команд. К какой миске подойдет кот и отведает лакомство, та команда и будет считаться победителем.
Сегодня Ахиллу нужно было сделать выбор между Россией и Новой Зеландией. Кот подошел к миске с флагом России, но, видимо, из-за большого количества журналистов не стал есть, а улегся рядом.
Ранее сообщалось, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, был выбран наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный. Это полуторагодовалый белоснежный Ахилл, живущий в Зимнем дворце с рождения. У кота врожденная глухота, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к выбору, анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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