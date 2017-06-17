Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Искусственные острова построят в рамках проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений". Договор на строительство будет заключен между Росморречфлотом и ОАО "Кольская верфь" (дочерним предприятием "Новатэка").
Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, а также для ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.
Создаваться острова они будут за счет собственных средств "Кольской верфи", объем капитальных вложений составит более 25 миллиардов рублей.
Cтроительство центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства, отмечается в документе.
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