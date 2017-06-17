Неизвестные во Львове попытались поджечь два российских банка

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Отделение российского "БМ-банка" в историческом центре Львова пострадало минувшей ночью от пожара. Огонь уничтожил офисную мебель, а также стены и потолок на площади тридцати квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, возглавляющего общественную организацию "Варта", на российский банк было совершено нападение. Неизвестные лица бросили бутылку с зажигательной смесью в окно помещения. Примерно в это же время была предпринята попытка поджога отделения финансового учреждения "VS Bank".
В марте текущего года президент Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на один год. Под ограничительные меры попали Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), "VS Bank" (принадлежит Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и "БМ-Банк" (принадлежит ВТБ).
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