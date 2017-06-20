Лето уверенно вступило в свои права. А это значит, что традиционный сезон пикников официально объявляется открытым. К выбору меню, а также сопутствующих товаров для отдыха на природе нужно подойти особенно внимательно. Полный ассортимент товаров предлагает интернет-магазин "Быстромаркет". Здесь можно купить не только продукты, напитки, но и уличную складную мебель.

Итак, начнем с продуктов. Одним из самых простых и недорогих продуктов являются сосиски. Их можно пожарить на решетке или шпажках. Это блюдо любят не только дети, но и все взрослые. Большим успехом у покупателей пользуются молочные сосиски марки "Дымов", упаковка 300 граммов обойдется в 161 рубль. Есть также специальные колбаски шашлычные полукопченые для жарки от марки "Черкизово". Упаковка 400 граммов стоит 193 рубля. Хорошо для пикника подойдут и сардельки. Их также можно приобрести в "Быстромаркете". Например, упаковка говяжьих сарделек от марки "Утяшево" стоит 95 рублей (500 граммов). Также в продаже Старорусские шпикачки этой же марки за 101 рубль (500 граммов).

Кстати, сейчас в интернет-магазине действуют скидки на некоторые продукты, в том числе и на отдельные виды колбасных изделий. Так, со скидкой 15% можно купить ветчину "Империя вкуса" (800 граммов) за 253.30 рубля вместо 298 рублей. Или, например, колбасу докторскую марки "Дымов" (450 граммов) со скидкой 15% за 203.15 рубля вместо 239 рублей.

Что касается напитков, то магазин также предлагает большой ассортимент. Скидки в 10 и 15% распространяются на соки. Например, сок "Добрый" (2 литра) можно купить со скидкой 15% за 130.05 рубля. А сок Rich (1 литр) можно купить со скидкой 10% за 107.10 рубля.

В любой корзине для пикника должны лежать одноразовая посуда и салфетки. Это тоже можно приобрести в интернет-магазине "Быстромаркет". Так, набор одноразовой пластиковой посуды ARO белый стоит 41 рубль. Туда входят тарелки, стаканы, вилки и ножи. Можно все предметы посуды приобрести и отдельно, если нужно большее количество. В магазине есть все: тарелки, стопки, бумажные стаканы, зубочистки, ланчбоксы.

В "Быстромаркете" огромный выбор решеток для гриля. Так, здесь можно приобрести решетку "Союзгриль" размером 24х31 за 556 рублей. Есть в продаже и шампуры. Набор марки "Союзгриль" длиной 45 см стоит 293 рубля.

Также в магазине можно купить и складную мебель для пикника. Например, складной стул марки Firewood -1001 стоит 209 рублей. Складной походный стол фирмы Activt обойдется в 2099 рублей.

Напомним, доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО.

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