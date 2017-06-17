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Жителей Алтайского края в воскресенье, 18 июня, ждет 40-градусная жара, а также дождь и гроза. Таков прогноз синоптиков регионального гидрометцентра.
Ночью в регионе будет без осадков, столбик термометра опустится до +15...+20 градусов. Днем ожидается до 30...35 градусов тепла, местами за окном будет +40 градусов. При этом во второй половине дня в южных районах края пройдет кратковременный дождь и гроза.
Ветер будет дуть восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 8-13 метров. Днем при грозах местами порывы до 13-18 градусов.
В Барнауле осадков не будет в течение всех суток. Ночью температура будет равна от 16 до 18 градусов выше нуля. Днем — от 33 до 35 градусов тепла.
Ветер в столице задует восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днем от 5 до 10 метров.
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