Фото: vk.com/barneos22
Частный дом загорелся в Барнауле на улице Юрина в субботу, 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Уточняется, что загоревшееся жилье расположено рядом со стадионом "Лабиринт".
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 14:49, уже через 14 минут пожарные прибыли на место. Возгорание было ликвидировано в 15:13. Отмечается, что на вызов прибыли 34 человека и десять единиц техники.
Очевидцы сделали снимки с места событий и опубликовали их в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
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