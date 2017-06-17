Фото: barnaul.org
Почти две тысячи жителей Барнаула посетили бесплатный городской пляж на острове Помазкин в день его открытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Алтайского края.
Горожане участвовали в праздничной программе с викториной и играми, а затем стали зрителями концерта с участием финалистов районного фестиваля "Весення радуга". Также пляжный сезон открыли заплывом алтайские "моржи" - члены краевой Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания “Белые медведи”. Также на пляже прошел чемпионат по волейболу.
В сообщении говорится, что в скором времени на пляже будет установлена девятиметровая горка из стеклопластика и баня на дровах.
Уже сейчас на территории пляжа работают бар и кафе с прохладительными напитками, едой и сладкими угощениями. Арендаторы пляжа обещают большую развлекательную программу во время купального сезона.
Напомним, что днем ранее пляж прошел приемку специалистами Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по региону, Роспотребнадзора и муниципальных властей. На пляже работают спасатели, а на берегу стоят информационные стенды, граница зона купания обозначена яркими буйками.
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