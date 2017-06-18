Фото: sfo.gov.ru
Экспериментальный полет по маршруту "Томск – Новосибирск – Белокуриха", осуществленный накануне, может открыть новую страницу в жизни города-курорта.
Как сообщал портал Amic.ru, первый полет по указанному маршруту был выполнен 17 июня авиакомпанией "Сибирская Лёгкая Авиация". В рамках прошедшего в Белокурихе совещания вопросам развития межрегионального авиасообщения, которое провел сибирский полпред президента Сергей Меняйло, было отмечено, что уже через несколько месяцев запланировано начать регулярные рейсы по маршрутам "Новосибирск – Белокуриха – Новосибирск", "Барнаул – Белокуриха – Барнаул" и "Томск – Белокуриха – Томск".
Главной темой совещания стала возможность использования существующей посадочной площадки "Белокуриха", которая находится в 5,5 километрах от города-курорта, именно для регулярного авиасообщения.
В данный момент площадка принимает лишь самолеты малой вместимости и вертолеты. В то же время, эту территорию развивают, и уже здесь начали строительство аэровокзала.
Полпред Сергей Меняйло в этом контексте подчеркнул — для превращения Белокурихи в место, куда осуществляется регулярные полеты, необходимо объединить усилия аэропортов, перевозчиков, туроператоров и власти.
"Важно организовать работу таким образом, чтобы авиасообщение было безопасным, а цена билета – приемлемой для населения", — добавил Меняйло, указав, что поддержку в осуществлении перелетов в Белокуриху должно оказать государство.
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