Фото: sfo.gov.ru
Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло провел в субботу, 17 июня, выездное совещание по вопросам развития межрегионального авиасообщения, в том числе использования посадочной площадки "Белокуриха". Об этом сообщается на официальном сайте полпреда.
По словам Меняйло, сейчас привлекательность турзон и увеличение потока туристов в Сибирь сдерживается из-за того, что отсутствует доступное, стабильное и быстрое сообщение между регионами. Он считает, что развитие межрегионального и внутрирегионального авиасообщения поможет решить данную проблему.
Находящаяся в 5,5 километра от города-курорта посадочная площадка площадью 50 га сейчас используется для приема самолётов малой вместимости и вертолётов. При этом, говорится в сообщении, что на площадке уже завершена детальная планировка и ведется строительство здания аэровокзала. Также подготовлен и зарегистрирован в территориальном подразделении Росавиации нужный для выполнения полётов аэронавигационный паспорт.
17 июня компания "Сибирская Лёгкая Авиация" провела экспериментальный полёт по маршруту "Томск – Новосибирск – Белокуриха". Согласно плану, спустя несколько месяцев должны быть запущены регулярные рейсы по маршрутам "Новосибирск – Белокуриха – Новосибирск", "Барнаул – Белокуриха – Барнаул" и "Томск – Белокуриха – Томск".
Полпред подчеркнул, что для работы данного проекта нужно консолидировать усилия аэропортов, перевозчиков, туроператоров, представителей курортного бизнеса, а также органов власти. Он подчеркнул, что при организации работы нужно обеспечить безопасность авиасообщения и приемлемую цену билетов.
Меняйло отметил, что авиамаршруты в сибирские курортные зоны социально значимы, и государство должно их поддерживать. Кроме этого, члены Экспертной группы по развитию авиации в СФО и представители региональных органов исполнительной власти прорабатывают предложения по механизмам поддержки данных маршрутов для Минтранса РФ.
Отмечается, что в день экспериментального полета на территории посадочной площадки были представлены легкие и сверхлегкие воздушные суда авиации общего назначения, выступили пилотажные группы, а для желающих провели ознакомительный полет над территорией Белокурихи.
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