Фото: mtdata.ru
Сотрудники МАСС спасли 12-летнего жителя Новосибирска, который едва не утонул в котловане на Юго-Западном жилмассиве. Об этом сообщается в группе МАСС во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 17 июня. Мальчик, находившийся на водоема один, без присмотра родителей, решил охладиться, нырнул и ударился головой о дно котлована.
Поблизости находились матросы-спасатели МАСС, которые и увидели барахтающегося ребенка. Они вытащили мальчика из воды, оказали ему первую помощь, а затем передали врачам.
В комментариях под записью люди отмечают, что данный водоем, купание на котором официально запрещено, является очень небезопасным местом. По словам местных жителей, ежегодно летом там гибнут люди. "И все равно ведь все лезут купаться, ещё и детей приводят. Ничему жизнь не учит", — написала одна из подписчиков сообщества.
Комментарии