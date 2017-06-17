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Порошенко отменил "закон Савченко"

, ИА "Амител"
Ранее, согласно закону, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме

Фото: Fishki.net

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в статью УК страны о зачислении судом срока предварительного заключения и отменяет так называемый закон Надежды Савченко. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе президента уточнили, что данный закон предлагает изложить в новой редакции ч.5 ст.72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" УК Украины, "согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".

Отмечается, что с конца 2015 года данная часть статьи уголовного кодекса была изложена в редакции Савченко, согласно которой один день в следственном изоляторе был равен двумя дням в тюрьме, независимо от статьи, по которой обвиняли подозреваемого.

Данная поправка вызвала резкую критику среди украинцев, пишет агентство. Так, глава Минюста Павел Петренко заявлял, что в стране резко возросла преступность. Он привел данные по состоянию на октябрь прошлого года, согласно которым по "закону Савченко" в целом подлежат освобождению 35 тысяч человек и уже были освобождены 8,5 тысячи. По данным министерства, за несколько месяцев 906 граждан Украины совершили повторно тяжкие и особо тяжкие преступления.

Агентство напоминает, что Рада отменила "закон Савченко" 18 мая текущего года и приняла новую редакцию, которую подписал президент. Закон вступил в силу на следующий день после его опубликования.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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