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Уголовное дело об экспорте угля из Донбасса завели на Украине

, ИА "Амител"
В прокуратуре утверждают, что уголь вывозится в РФ, где затем его продают

Фото: fotoloop.ru

Главная военная прокуратура Украины возбудила дело по факту вывоза и продажи за границу угля, который был добыт на неподконтрольных Киеву территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Она уточнила, что на некоторых сайтах размещены данные, из которых следует, что под общим руководством бизнесмена Сергея Курченко служебные и иные лица ряда субъектов хозяйствования в течение текущего года на территории ЛНР и ДНР закупают незаконно добытый уголь (антрацит) в шахтах и рудниках на территориях республик.

Сарган сообщила, что уголь вывозится в Россию, после чего его продают, в том числе и за границу. Полученные данным способом деньги в особо крупных размерах "предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности", отметила она. Поэтому в действиях бизнесмена, должностных лиц и других лиц некоторых субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки преступления по статье "финансирование терроризма".

 

В связи с этим, подчеркнула Сарган, военная прокуратура открыла уголовное дело.

Агентство отмечает, что ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявлял об инициировании запрета на импорт из РФ энергетического угля, то есть использующегося для получения электроэнергии. Он связывал это с тем, что Россия якобы может перепродавать Киеву донбасский уголь, но уже с наценкой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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