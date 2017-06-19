Школьный выпускной бал бывает раз в жизни. А потому неудивительно, что выпускники стремятся сделать так, чтобы в будущей взрослой жизни "было о чем вспомнить". Традиционные "полдня в бигудях", банкет и дискотека в ресторане - это уже не круто. И ребята решительно меняют сложившиеся десятилетиями обычаи. О том, как сегодня модно проводить выпускные балы и что выбирают одиннадцатиклассники, ИА "Амител" рассказала руководитель Еvent-Агентства FM-Продакшн Виктория Романова. Кстати, в барнаульских школах в 2017 году выпускные балы пройдут 23 июня.

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Фото на память

Фото:smashingjournal.ru

Классический фотоальбом выпускника, где мальчики и девочки, одетые в стиле "белый верх, темный низ", натянуто улыбаются фотографу, очень скучен. А потому в этом году у школьников популярен фото-флешмоб со школьной доской. На доску наносится тематическое изображение под каждого ребенка, и он позирует на этом фоне, продолжая действие, нарисованное на доске.

Фото: из открытых источников

Этот вариант для самых смелых. Арендуем фотостудию и проводим фотосессию в стилистике костюмов героев фильмов кинокомпании Marvel. "Сюжеты фильмов очень яркие, их знают и любят все, костюмы нестандартные. И фотосессия, конечно, тоже получится не как у всех. Не менее яркими и веселыми будут воспоминания об этом", — говорит Виктория Романова.

Фото предоставлено Еvent-Агентством FM-Продакшн

Пользуется популярностью аэросъемка. Выпускники, родители, учителя выстраиваются в цифру "11" или фразу или еще какую-то фигуру, и все это снимается с помощью квадрокоптера. "Такие фото подчеркивают командность класса: каждый из них – это частичка одного целого", — поясняет Виктория.

Попали в глянец

Очень интересный вариант, когда о жизни класса выпускается глянцевый журнал под условным названием "Топ-20 учеников школы". "Это действительно журнал. У каждого выпускника и учителей этого класса берется небольшое интервью, опубликованы интересные факты о классе, случаи из жизни, курьезы, достижения и, конечно, фотографии. Каждый ребенок получает в подарок такой номер журнала", — раскрывает подробности руководитель Еvent-Агентства.

Вместо бигудей — квест

Фото предоставлено Еvent-Агентством FM-Продакшн

Еще один вариант для очень дружных классов и для тех, кто не хочет полдня проводить в бигудях, — квест "В поисках цилиндра". В первой половине дня весь класс на велосипедах с помощью разных подсказок разыскивает Цилиндр выпускника. Затем найденный цилиндр вручается классу во время торжественной части выпускного бала. "За рубежом такие квесты очень популярны. У нас только начинают входить в моду. И это на самом деле здорово, потому что такие квесты проходят очень весело, дружно, а при условии, что это одно из последних общих мероприятий класса, насыщается особой эмоциональной атмосферой", — говорит Виктория.

Выпускной в кино

Фото предоставлено Еvent-Агентством FM-Продакшн

В течение года снимается фильм о классе, делается монтаж и в самый главный день транслируется в кинотеатре на большом экране.

Фото предоставлено Еvent-Агентством FM-Продакшн

После показа фильма выпускникам вручаются "кинопремии" (в стиле "Тэфи"): "самый неугомонный", "самый курьезный случай в жизни школы" и так далее. Затем следует небольшой фуршет, и весь класс отправляется туда, где будет проходить основная часть выпускного бала.

Банкет

Для банкетной части не нужен какой-то чересчур оригинальный подход, пусть она проходит традиционно, советует специалист. "Здесь не нужно чего-то архиграндиозного или сверхкреативного. Ведущий, который развлекает ребят, воспоминания о школьных проказах. Пусть это традиционно, но у каждого вызывает яркие эмоции", — поясняет Виктория.

Встречаем рассвет

Фото: Blackpics.ru

Это очень эмоциональное действо, которое тоже не требует ломки традиций. Как правило, в Барнауле школьники выходят на берег Оби, запускают фейерверки. А по реке пускают кораблики из последних тетрадей и горящие свечки. Это красивое зрелище символизирует завершение школьной жизни и начало нового большого пути.

Подсмотрено: "Интересно, что в этом году на выпускной бал девочки выбирают сдержанные наряды. Многие — брючные костюмы или комбинезоны в стиле Виктории Бекхэм. Тона – тоже сдержанные, пастельные. Либо яркие, но монохромные.

А вот мальчики сегодня, наоборот, пытаются выделиться, используя яркую гамму, аксессуары, повязки на шею. И почти поголовно отращивают бороды", — рассказывает Виктория Романова.