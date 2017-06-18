Фото: instagram.com
Бесплатный концерт российской музыкальной группы "Градусы" состоялся накануне, 17 июня, в Барнауле.
Он прошел на площадке Барнаульской ТЭЦ-3 в рамках дня открытых дверей, который устроила Сибирская генерирующая компания.
Отмечается, что посетителей первого городского арт-фестиваля "Потепление" также ждали экскурсии по станции, конкурс граффити и конкурс гимнов света и тепла среди популярных городских музыкальных групп, а также мастер классы по танцами рисованию и многое другое.
Барнаульцы выложили в Instagram видео и фото с концерта, отметив, что выступление "Градусов" им очень понравилось.
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