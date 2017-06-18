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Тела пропавших моряков нашли в затопленной части эсминца ВМС США

, ИА "Амител"
Погибших уже доставили в госпиталь ВМС в Йокосуке, а их семьям оказали "необходимую поддержку"

Фото: mtdata.ru

Спасатели нашли тела моряков, погибших при столкновении эсминца ВМС США Fitzgerald с тяжелым контейнеровозом ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт седьмого флота США.

Агентство отмечает, что ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что тела всех семерых военных нашли.

В сообщении седьмого флота говорится, что тела нескольких находились в затопленных отсеках эсминца, которые были повреждены после столкновения с торговым судном.

Погибших уже доставили в госпиталь ВМС в Йокосуке, а их семьи уведомили о произошедшем и оказали им "необходимую поддержку".

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу, 17 июня, у берегов Японии. В результате ЧП семь членов экипажа Fitzgerald  числились пропавшими без вести, еще три моряка получили ранения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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