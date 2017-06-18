Фото: vk.com/barneos22
Серьезная авария с участием автомобиля Subaru произошла в Барнауле в ночь на воскресенье, 18 июня. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По их словам, машина попала в ДТП на пересечении улиц Попова и Антона Петрова.
Свидетели сообщают, что в автомобиле находились четыре человека, в том числе пьяный водитель. Subaru "летела" по улице Попова и заехала на высокой скорости на рельсы, в результате чего автомобиль перевернулся около 10 раз, пишут барнаульцы. После этого автомобиль загорелся, но его сразу же потушили.
Отмечается, что из четырех пострадавших — троих молодых людей и девушки — двое находятся в тяжелом состоянии.
На месте работали полицейские, приезжали кареты скорой помощи.
По опубликованным снимкам видно, что иномарка получила серьезные повреждения в результате ДТП.
Официальных комментариев по факту произошедшего пока нет.
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водка - ЗЛО!!!