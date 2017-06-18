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Телефонные мошенники украли деньги у жительницы села Угловское. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, на сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, представившийся сотрудником известного оператора сотовой связи. Он заявил, что с абонентского номера потерпевшей якобы ошибочно списывались средства за платные услуги. Для возвращения денег мошенник попросил женщину назвать номер банковской карты.
После этого злоумышленник похитил с карты 14 тысяч рублей. Правоохранителям удалось установить владельца сим-карты, с которой был совершен звонок: номер зарегистрирован в Приморском крае.
По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
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