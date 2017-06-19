Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 131 квадратный метр продают в кирпичной высотке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 12,68 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
В объявлении подчеркивается, что жилье выполнено по дизайнерскому проекту, использованы эксклюзивные строительные материалы. Ремонт в квартире был выполнен под лозунгом "долго-дорого-качественно", отмечает автор сообщения.
"Мебель, кухня, техника, акустика за 4 млн рублей в подарок покупателю", — также говорится в сообщении.
Определенной "фишкой" квартиры является то, что на лоджии обустроен кабинет.
В квартире имеется два санузла, кондиционеры, гардеробная, видеодомофон.
Собственник рассматривает варианты обмена своего жилья на недвижимость в Сочи или Краснодаре.
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