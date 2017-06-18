Фото: соцсети
Пока столбик термометра в столице Алтайского края упорно держится в районе 30-градусной отметки, барнаульцы массово ринулись на пляжи загорать и купаться.
Социальные сети пестрят снимками радостных горожан.
Напомним, что накануне состоялось официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин, которое посетили свыше двух тысяч человек, а также в Павловске. Кроме этого, у барнаульцев пользуются популярностью ряд других пляжных комплексов, в том числе бассейн "Крыша" и пляж парке спорта им. Алексея Смертина.
Отметим, что в воскресенье, 18 июля, согласно прогнозам синоптиков, температура в Барнауле поднимется до 34 градусов выше нуля.
Комментарии
Когда же Вы прекратите нормальную жаркую погоду в июне в Барнауле называть АНОМАЛЬНОЙ?
Девушки на фото на цыпках особенно на Смертина. Это значит, что это специально обученные тёлычи деньги на рекламе зарабатывают.