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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с аномальной жары, а местами синоптики прогнозируют грозы и град.
"В отдельных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град", — сообщает региональный Гидрометцентр. Днем в крае будет +34…+39 градусов.
Ветер будет южный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров. При грозах возможны порывы до 15-20 метров.
В Барнауле, как и в крае в целом, также ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град.
Температура в краевой столице составит +34…+36 градусов.
Ветер 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров.
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