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40-летний мужчина утонул в протоке Оби под Новосибирском. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на группу аварийно-спасательной службы во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в районе поселка Кудряшовский Новосибирского района. В субботу, 17 июня, в 5:40 утра спасателям поступила информация о том, что в протоке Оби утонул мужчина. В 10:00 водолазы начали поиски пострадавшего. Им удалось найти тело мужчины, после чего оно было транспортировано на берег и передано полицейским.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили информацию, подчеркнув, что в полицию об утонувшем мужчине сообщили в 13:30.
В ведомстве добавили, что выяснением обстоятельств инцидента займутся следователи.
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