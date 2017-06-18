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Новости

Тело утонувшего мужчины нашли в Оби под Новосибирском

, ИА "Амител"
Информация о том, что мужчина утонул, поступила спасателям утром 17 июня

Фото: van-ua.com

40-летний мужчина утонул в протоке Оби под Новосибирском. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на группу аварийно-спасательной службы во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в районе поселка Кудряшовский Новосибирского района. В субботу, 17 июня, в 5:40 утра спасателям поступила информация о том, что в протоке Оби утонул мужчина. В 10:00 водолазы начали поиски пострадавшего. Им удалось найти тело мужчины, после чего оно было транспортировано на берег и передано полицейским.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили информацию, подчеркнув, что в полицию об утонувшем мужчине сообщили в 13:30.

В ведомстве добавили, что выяснением обстоятельств инцидента займутся следователи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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