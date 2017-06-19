Фото: skyscrapercity.com
Торгово-развлекательный центр "Галактика", построенный на месте Барнаульского аппаратурно-механического завода, повторно открывает свои двери для посетителей 19 июня.
Напомним, первая очередь ТРЦ, главным арендатором которого стал гипермаркет "Ашан", открылась в ноябре прошлого года. Однако в конце декабря в магазине произошло обрушение кровли. В итоге торговый комплекс сбыл закрыт.
По факту ЧП следственные органы проводили проверку, вынеся в итоге решение о невозбуждении уголовного дела.
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Отметим, что на третий квартал этого года заявлено введение в эксплуатацию второй очереди торгового комплекса. Ожидается, что в "Галактике" заработает ледовый каток площадью 800 квадратных метров.
Посетителям обещают появление в ТРЦ более 200 магазинов одежды, обуви и аксессуаров, а также 15 концепций ресторанов и кафе.
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