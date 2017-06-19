Фото: ptzgovorit.ru
Барнаульцы, обслуживаемые ТЭЦ-2, с понедельника, 19 июня, на три недели лишатся горячей воды – испытания и ремонтные работы на сетях продлятся до 12 июля.
Отметим, что под отключение теплого водоснабжения попадают дома на более чем 50 улицах города. Опрессовка в контуре ТЭЦ-2 пройдет с 19 июня по 28 июня. Затем специалисты приступят к ремонту.
Первая волна отключений горячей воды в Барнауле, напомним, состоялась с 15 мая по 7 июня и прошла в контуре ТЭЦ-3. Кстати, в заявленный срок теплую воду получили не все потребители. Проблемы были связаны с обнаружением новых повреждений на сетях.
Далее портал Amic.ru приводит список улиц, где пройдет вторая волна отключений горячей воды:
- улица Попова от улицы Юрина до проспекта Космонавтов;
- улица Веры Кащеевой;
- улица Гущина;
- улица Кавалерийская;
- улица Юрина, четная сторона от улицы Солнечная Поляна до улицы Северо-Западной;
- улица Северо-Западная до улицы Телефонной;
- проспект Космонавтов от улицы Попова до проспекта Калинина;
- улица Титова;
- улица Эмилии Алексеевой;
- улица Петра Сухова;
- улица Чеглецова;
- улица Чудненко;
- улица Горно-Алтайская;
- улица Северо-Западная от проспекта Калинина до улицы Советской Армии;
- улица Георгия Исакова от Северо-Западной до Матросова;
- улица Антона Петрова от Северо-Западной до проспекта Коммунаров;
- улица Советской Армии от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;
- проспект Коммунаров от Северо-Западной до Антона Петрова;
- улица Микронная;
- улица Червонная от проспекта Ленина до улицы Бехтерева;
- улица Полярная от проспекта Ленина до улицы Смирнова;
- улица Матросова от проспекта Ленина до улицы Советской Армии;
- улица З. Роща;
- улица Кулагина;
- п. Восточный;
- п. ВРЗ;
- улица Новоугольная;
- улица Свердлова;
- улица Привокзальная;
- улица Профинтерна;
- улица Пионеров;
- улица Сизова;
- улица 9 мая;
- улица Цеховая;
- улица 1 мая;
- улица Советская;
- улица Брестская;
- улица Союза Республик;
- улица Молодежная от улицы Деповской до проспекта Комсомольского;
- улица Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Сибирского;
- переулок Трудовой;
- улица Кирова;
- улица 80-й Гвардейской дивизии;
- улица Смирнова;
- улица 1-я Западная;
- улица 5-я Западная;
- улица Тимуровская;
- улица 40 лет Октября;
- улица Глушкова;
- улица Малахова от проспекта Космонавтов до улицы Чудненко;
- проспект Калинина от проспекта Космонавтов до площади Октября;
- проспект Ленина от проспекта Космонавтов до улицы Чкалова;
- проспект Социалистический от проспекта Строителей до улицы Молодежной;
- проспект Комсомольский от улицы Цеховой до улицы Партизанской;
- проспект Сибирский от улицы Димитрова до улицы Партизанской;
- улица Горького от улицы Димитрова до улицы Партизанской.
Комментарии
Дорогие барнаульцы! У вас тоже СГК рулит? Три месяца без горячей воды!! Терпения вам, терпения!
Собак теперь на Балтийской моют?
Ну наконец то. А то жара в квартире задрала. Теперь хоть в туалете прохладно будет.