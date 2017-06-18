Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили о серьезной аварии на трассе в Алтайском крае. Соответствующая запись появилась в воскресенье, 18 июня, в 14:16 в группе Barnaul 22 в сети.
Свидетели ДТП уточняют, что авария произошла на дороге между Павловском и Ребрихой. "Поворот на Бурановку", — уточняет автор сообщения.
На опубликованных снимках видно, что после столкновения Range Rover и Toyota Vista у последнего автомобиля оторвало половину корпуса вместе с задними сиденьями. Другой автомобиль получил менее значительные повреждения.
Несмотря на серьезные повреждения иномарки, по словам очевидцев, жертв в результате аварии нет.
Комментарии
Сколько откровенных идиотов за рулем приходится наблюдать...
Виста похожа с Японии распилом в Россию приплыла.
Ну железо сравнивать даже не стоит. "жопошник" против рэнжа
Ну машинка спасла этим своего гонщика-хозяина.