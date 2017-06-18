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В американском штате Мэриленд полицейские задержали троих подозреваемых в причастности к двойному убийству, в том числе 18-летнего россиянина Артема Зиберова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на канал Fox.
Уточняется, что под стражу заключены братья Роджер и Эдгар Гарсия, а также их друг Хосе Янес. Им предъявили обвинения в убийстве первой степени, а также в сговоре с целью совершения убийства.
Следствие предполагает, что Зиберов оказался случайной жертвой преступников. Их целью, скорее всего, был 17-летний друг россиянина Шади Наджар.
Один из задержанных дал показания, согласно которым, он хотел отомстить Наджару за то, что по слухам, парень был причастен к ограблению жены злоумышленника. Американские СМИ озвучивают другую версию: ограбление, в совершении которого заподозрили Наджара, было связано с наркотиками. В полиции пока не подтверждают и не опровергают предположение о связи друга россиянина с ограблением.
Напомним, Зиберова и Наджара застрелили 5 июня текущего года в районе Монтгомери-виллидж близ Вашингтона за день до выпускного вечера. Тела молодых людей нашли в припаркованном автомобиле, по которому выпустили не менее 30 пуль. В Наджара, который сидел за рулем, попали четыре раза, а в Зиберова порядка десяти. Оба школьника скончались на месте происшествия.
Отмечается, что мать россиянина решила похоронить парня в Москве.
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